Arsenal x Manchester United pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O clássico entre Arsenal e Manchester United agita a 14ª rodada do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, 4. Os times se enfrentam a partir das 17h15 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (streaming).

Arsenal e Manchester United fazem clássico inglês nesta quarta-feira. Foto: Divulgação/Estadão

PUBLICIDADE O Arsenal está na segunda posição da Premier League, com 25 pontos, nove atrás do líder Liverpool. Os Gunners venceram nas últimas duas rodadas do Inglês, contra Nottingham Forest e West Ham. Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Mikel Arteta não poderá contar com Ben White, Partey e Merino, que estão entregues ao departamento médico.

O Manchester United, por sua vez, ocupa a nona colocação na tabela, com 19 pontos. Os Diabos Vermelhos buscam o triunfo para tentarem se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados da Premier League.

O técnico Rúben Amorim não terá Lisandro Martínez e Mainoo, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Lindelof é outro desfalque certo.

ARSENAL X MANCHESTER UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO INGLÊS

Data: 04/12/2024

04/12/2024 Horário: 17h15 (de Brasília)

17h15 (de Brasília) Local: Emirates Stadium, em Londres.

ONDE ASSISTIR ARSENAL X MANCHESTER UNITED AO VIVO

ESPN e Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Jorginho, Rice e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, De Ligt e Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte e Dalot; Rashford e Bruno Fernandes; Zirkzee.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARSENAL E MANCHESTER UNITED