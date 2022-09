Atacante do Hertha Berlin é o 4º jogador do Alemão diagnosticado com tumor no testículo

O atacante Jean-Paul Boetius, do Hertha Berlin, foi diagnosticado com um tumor no testículo e será submetido a uma cirurgia na sexta-feira, conforme informado pelo clube da capital alemã em comunicado emitido nesta quinta. Boetius, de 28 anos, é o quarto jogador que atua no Campeonato Alemão a receber tal diagnóstico neste ano.

“Por mais amarga que esta notícia seja em primeira instância, estamos cheios de esperança de que Jean-Paul conseguirá se recuperar e retornará para nós o mais rápido possível”, afirmou Fredi Bobic, diretor esportivo do Hertha. “Ele receberá todo o nosso apoio até o seu retorno. A família Hertha está ao seu lado e deseja a ele o melhor”, completou.

O clube também pediu que a privacidade do jogador seja respeitada neste momento, mas prometeu trazer notícias sobre a recuperação depois da cirurgia. Este não é o primeiro caso de tumor no testículo registrado no elenco do Hertha. O também atacante Marco Richter, de 24 anos, foi diagnosticado com o problema em julho, mas recuperou-se rapidamente após tratamento, voltou a jogar no dia 27 de agosto e já tem dois gols marcados em quatro jogos.

Jean-Paul Boetius (centro) foi diagnosticado com um tumor no testículo. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

O Campeonato Alemão teve, ainda, outros dois casos. O que ganhou maior repercussão foi o do centroavante Sébastien Haller, que descobriu o tumor duas semanas depois de ser contratado pelo Borussia Dortmund junto ao Ajax, no início de julho. Diferentemente de Richter, ele ainda não voltou aos gramados, e faz tratamento de quimioterapia.

O zagueiro Timo Baumgartl, do Union Berlin, também está na lista. Diagnosticado em abril, passou por um tratamento de cinco meses até voltar a jogar no último domingo, quando o Union venceu o Wolfsburg por 2 a 0 pela liga nacional.

Tumor no testículo: sintomas, causas e tratamentos

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o tumor de testículo corresponde a 5% do total dos casos de câncer entre os homens. Pode ser facilmente curado quando detectado precocemente e apresenta baixo índice de mortalidade. A detecção pode ser feita por meio de exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença.

O sintoma mais comum é o surgimento de um nódulo duro e, geralmente, indolor. Outras alterações, como aumento ou diminuição no tamanho dos testículos, endurecimentos, dor imprecisa na parte baixa do abdômen, sangue na urina e aumento ou sensibilidade dos mamilos, devem ser considerados para a procura de um urologista. Histórico familiar, infertilidade, criptorquidia (não descida de um ou dos dois testículos para a bolsa escrotal) e exposição a agrotóxicos podem aumentar o risco.

O tratamento inicial é sempre cirúrgico. Em caso positivo de câncer, o testículo é retirado por completo, sendo acompanhado posteriormente de quimioterapia, radioterapia ou apenas controle clínico. Vale ressaltar que a função sexual não é afetada.