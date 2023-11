Atalanta x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações das equipes

Atalanta e Inter de Milão enfrentam-se neste sábado, às 14h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, no Gewiss Stadium, localizado na cidade de Bérgamo, na Itália. É um confronto direto na parte de cima da tabela. O time milanês é líder com 25 pontos, enquanto a Atalanta está em quarto, com 19.

O time da casa vem de uma vitória maiúscula contra o Empoli, por 3 a 0. O jovem atacante italiano Gianluca Scamacca comandou a Atalanta e marcou dois gols. Ele balançou as redes quatro vezes na Serie A e é o artilheiro da equipe na liga. Além disso, o time de Bérgamo não perde na liga há três rodadas. Caso vença, a Atalanta tem chances de disputar o título.

A Inter de Milão lidera o campeonato, com dois pontos para a Juventus, vice-líder. O time comandado por Simone Inzaghi tem apenas uma derrota, para o Sassuolo, na sexta rodada. Atualmente, o clube vive uma sequência de três vitórias, venceu Roma e Torino pelo italiano e o Red Bull Salzburg, pela Champions League.

Atalanta x Inter de Milão Foto: Arte/Estadão

ATALANTA x INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO ITALIANO

DATA: 04/11 (sábado).

04/11 (sábado). HORÁRIO: 14h.

14h. LOCAL: Gewiss Stadium, em Bérgamo (Itália)

ONDE ASSISTIR ATALANTA x INTER DE MILÃO AO VIVO

Continua após a publicidade

Star+ (streaming)

ESPN 2 (TV fechada).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DE ATALANTA

ATALANTA: Juan Musso; Scalvini, Djimisti e Kolasinac; Hateboer, Marten de Roon, Éderson, Matteo Ruggeri e Koopmeiners; Scamacca e Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DA INTER DE MILÃO

INTER DE MILÃO: Yann Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhirtaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATALANTA E INTER DE MILÃO