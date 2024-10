Atlético-MG x Internacional no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Faltam menos de dez partidas para o fim do Brasileirão. Enquanto a disputa no topo da tabela segue acirrada ponto a ponto entre clubes como Botafogo e Palmeiras, do outro lado, alguns poucos times podem se considerar tranquilos ficando no meio da tabela. É o caso do Atlético Mineiro e do Internacional, que se enfrentam em Belo Horizonte.

Em nono lugar, com 41 pontos e uma partida a menos que a maioria dos demais times, o Atlético Mineiro não precisa se preocupar com o resultado relativamente mediano em suas últimas cinco partidas: foram duas vitórias, duas derrotas e um empate conquistados. O torcedor alegra-se com o desempenho em outros torneios: na Copa do Brasil, o clube mineiro é finalista; já na Libertadores, está à frente do River Plate na disputa de uma vaga para a grande decisão.

Veja onde assistir a Atlético-MG x Inter ao vivo Foto: Arte/Estadão

O Internacional aparece em posição ainda melhor: fecha o G-6, com 49 pontos. A colocação o permite uma vaga nas Qualificatórias da Copa Libertadores. E sendo um dos times com os melhores desempenhos nas últimas cinco rodadas, o clube sulista promete ainda subir na tabela. Foram três vitórias e dois empates, um total de nove pontos conquistados em quinze disputados.

ATLÉTICO MINEIRO X INTERNACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 26/10/2024

26/10/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO MINEIRO X INTERNACIONAL AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO MINEIRO

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio (Fausto Vera), Paulo Vitor , Alisson e Igor Gomes; Eduardo Vargas e Alan Kardec (Deyverson). Técnico: Gabriel Milito.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO MINEIRO E INTERNACIONAL