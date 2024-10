Atlético-MG x River Plate na Libertadores: onde assistir, horário e escalação

Em contrapartida o River Plate não sabe o que é perder na competição. A equipe tem oito vitórias e um empate contando os jogos da fase de grupos, oitavas de final e quartas de final. É o time com o melhor aproveitamento da competição até o momento e os argentinos jogam motivados pelo fato da grande decisão ser disputada no Monumental de Nuñez, estádio do River. O clube não chega na final desde 2019, quando perdeu para o Flamengo.

Para chegar até a semifinal o Atlético Mineiro eliminou outra equipe brasileira, o Fluminense. Após perder por 1 a 0 fora de casa, os mineiros reverteram o placar ao vencer os cariocas por 2 a 0 na Arena MRV. Já o River Plate empatou em 1 a 1 com o Colo-Colo fora de casa e conquistou a vaga para a semifinal ao lado de sua torcida após vencer o adversário por 1 a 0.