Augusto Melo anuncia ex-zagueiro Chicão como coordenador de base em sua gestão como presidente

Augusto Melo assume a presidência do Corinthians somente no dia 2 de janeiro. Eleito neste sábado, desbancando André Luiz Oliveira, o dirigente já trabalha nos bastidores para formar uma comissão técnica forte para reerguer o time. E, neste domingo, ele oficializou que o ex-zagueiro Chicão será o coordenador da base.

Em entrevista à CNN, Augusto Melo anunciou o zagueiro como coordenador e acabou causando uma pequena confusão, com todos acreditando que seria o substituo de Alessandro. Mas, na verdade, Chicão iniciará suas funções fora dos campos na integração.

“Fala Fiel. Apenas para esclarecer, o ídolo Chicão será nosso coordenador de integração da base para o profissional. Para o cargo que hoje é ocupado pelo Alessandro traremos um executivo profissional de mercado. Vamos juntos”, esclareceu em suas redes sociais.

Chicão foi anunciado como coordenador de base por Augusto Melo, eleito presidente do Corinthians. Foto: Alex Silva/AE

Augusto Nunes vem se informando de todos os assuntos do clube e desde a confirmação de sua vitória, “respirando” Corinthians. Na manhã deste domingo, por exemplo, esteve na Neo Química Arena para acompanhar a conquista do Campeonato Paulista Feminino com as “Brabas” goleando o São Paulo por 4 a 1.

O presidente eleito para o triênio 2024/26 já adiantou que conta com Mano Menezes para um contrato longo e que vai se reunir com o treinador para definir o planejamento para 2024. O atacante Bernard é uma das indicações do técnico, que definirá quais veteranos gostará de manter no elenco. Muitos terminam o contrato em 2023 e não devem ficar.