Aurora x Botafogo: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Botafogo inicia sua jornada por uma vaga na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira. O time carioca encara o Aurora, às 21h30 (horário de Brasília), em Cochabamba, na Bolívia, em confronto da segunda fase da competição continental. A cidade está situada a 2.558 metros do nível do mar e a altitude será um complicador para os brasileiros. O jogo de volta acontece daqui a uma semana, no dia 28, no Rio de Janeiro. Em caso de empate no placar agregado a decisão será nas penalidades.

O Aurora avançou à segunda fase da Libertadores depois de eliminar o Melgar, do Peru, depois de vencer por 1 a 0 em casa, e empatar por 1 a 1 fora. Quem se classificar encara na terceira fase o vencedor de Águilas Doradas-COL x Red Bull Bragantino, que empataram sem gols, na Colômbia, nesta terça-feira.

Aurora e Botafogo se enfrentam pela segunda fase da Libertadores. Foto: Arte/Estadão

AURORA X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

DATA: 21/02 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h30 (de Brasília).

LOCAL: no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia

ONDE ASSISTIR AURORA X BOTAFOGO AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star + (streaming)

Globoplay (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE AURORA BOTAFOGO

AURORA : David Akologo, Ramiro Ballivián, Luis René Barbosa, Nelson Amarilla, Ezequiel Michelli e Jair Torrico; Carlos Sejas, Darío Torrico, Serginho e Martín Alaniz; Jair Reinoso. Técnico : Mauricio Soria

: David Akologo, Ramiro Ballivián, Luis René Barbosa, Nelson Amarilla, Ezequiel Michelli e Jair Torrico; Carlos Sejas, Darío Torrico, Serginho e Martín Alaniz; Jair Reinoso. : Mauricio Soria BOTAFOGO: Gatito; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AURORA BOTAFOGO