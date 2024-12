Austrália x Brasil em amistoso feminino: onde assistir, horário e escalação

Austrália e Brasil se enfrentam na manhã deste domingo, 01, às 05h35 (de Brasília), em Gold Coast, no segundo amistoso disputado entre as seleções femininas. A primeira partida aconteceu na última quinta-feira, 28, e foi vencida pelo Brasil, por 3 a 1. O jogo deste domingo marca o último compromisso da seleção brasileira feminina no ano.

Depois de vencer a Austrália e quebrar uma invencibilidade de oito anos sem ganhar da seleção australiana, o Brasil chega com um saldo positivo para o último compromisso no ano. O técnico Arthur Elias pode fazer algumas mudanças no time, para testar outras jogadoras nas posições. Gabi Portilho que começou o primeiro amistoso no banco deve ser novidade no ataque.

A Austrália, por sua vez, segue sem a estrela do time, Sam Kerr, que se recupera de uma lesão no joelho. Além disso, as Matilda também não vão poder contar com a zagueira Clare Polkinghorne que se aposentou na último amistoso da equipe, diante da seleção brasileira.

AUSTRÁLIA X BRASIL: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO FEMININO

Data : 01/12/2024

: 01/12/2024 Horário : 05h35 (de Brasília).

: 05h35 (de Brasília). Local: Cbus Super Stadium, Gold Coast, Austrália

ONDE ASSISTIR AUSTRÁLIA X BRASIL AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA AUSTRÁLIA

AUSTRÁLIA: Mackenzie Arnold; Ellie Carpenter, Alanna Kennedy, Clare Hunt, Sharn Freier e Stephanie Catley; Hayley Raso, Emily van Egmond, Daniela Galic e Kyra Cooney-Cross; Caitlin Foord. Técnico: Tony Gustafsson

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Lorena; Bruninha, Isa Haas, Lauren e Yasmin; Laís Estevam, Angelina e Duda Sampaio; Amanda Gutierres, Aline Gomes e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AUSTRÁLIA E BRASIL

28/11/2024 - Austrália 1 x 3 Brasil - Amistoso