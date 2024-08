Bahia x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

No confronto de ida, as equipes empataram por 1 a 1 em um jogo disputado. Caso o jogo termine empatado, a decisão irá para os pênaltis. Do lado baiano, Rogério Ceni não conterá Rezende, Ademir e Nicolás Acevedo, todos lesionados. A equipe, no entanto, vem de derrota: perdeu para o Fluminense fora de casa.

Do outro lado do campo, Arthur Jorge contará com o retorno de Thiago Almada e Gatito Fernández, que estavam nas Olimpíadas de Paris 2024, para o confronto. Na última partida, o time carioca aplicou uma goleada no Atlético-GO.