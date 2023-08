Barbie: Fulham lança camisa rosa e torcedores sugerem homenagem a Margot Robbie

O filme Barbie tem lotado as salas de cinema mundo afora desde seu lançamento nas últimas semanas. Todo o enredo que envolve o longa e o engajamento nas redes sociais transcendeu as salas e chegou também ao mundo do futebol.

Nesta terça-feira, o Fulham, equipe que disputa o Campeonato Inglês, lançou seu novo uniforme reserva que será utilizado na temporada 2023-24. O que chamou a atenção foi a cor: rosa choque. Nos últimos anos, a equipe londrina utilizou uniformes amarelos, pretos, azuis e vermelhos, mas ainda não tinha passado pelo rosa.

Uma coincidência chamou a atenção dos torcedores do Fulham e fãs do filme Barbie. Margot Robbie, que protagoniza a obra, é casada com o produtor Tom Ackerley, torcedor fanático do Fulham. Por causa do marido, a atriz também se tornou uma grande fã do time.

Em suas publicações nas redes sociais, o Fulham não fez menções diretas ao filme. Mas com a cor rosa tomando conta de várias ruas por causa de Barbie, a associações foi inevitável.

O Fulham está se preparando para o início do Campeonato Inglês. No próximo sábado, o conjunto londrino mede forças com o alemão Hoffenheim, em amistoso. No elenco da equipe inglesa, estão os brasileiros Willian e Andreas Pereira.