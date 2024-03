Bayern x Lazio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nesta terça-feira, a Champions League define os primeiros times classificados para as quartas de final da competição mais importante do Velho Continente. Às 17h (de Brasília), o Bayern de Munique recebe a Lazio, na Allianz Arena, e precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar.

Na partida de ida, em Roma, a Lazio levou a melhor ao vencer pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Ciro Immobile. Como não há o critério do gol fora de casa, uma vitória bávara por um gol de diferença leva o duelo para a prorrogação. Persistindo a igualdade na casa do Bayern, pênaltis. Aos italianos, basta o empate no tempo regulamentar.

Bayern de Munique e Lazio medem forças nesta terça-feira pela Champions League. Foto: Arte/ Estadão

A Lazio não vive sua melhor fase e vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Italiano, em que ocupa a modesta nona colocação. O Bayern também está mal, tendo vencido apenas um dos últimos cinco compromissos. A distância para o líder da Bundesliga, Bayer Leverkusen, é de 10 pontos. É o pior desempenho dos bávaros no Alemão em 12 anos.

BAYERN x LAZIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA CHAMPIONS LEAGUE

DATA : 05/03 (terça-feira).

: 05/03 (terça-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Allianz Arena, em Munique.

ONDE ASSISTIR BAYERN x LAZIO AO VIVO

Space

Max

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Kimmich, de Ligt, Kim Min-Jae e Davies; Goretzka e Pavlovic; Tel, Müller e Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA LAZIO

LAZIO: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto; André Anderson (Zaccagni), Immobile e Felipe Anderson. Técnico: Maurizio Sarri.

