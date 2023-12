Betis x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid pode ampliar sua vantagem no topo da tabela neste sábado, em caso de vitória e tropeço do surpreendente Girona, vice-líder da competição, diante do Barcelona. Os comandados de Carlo Ancelotti encaram o Real Betis, fora de casa, pela 16ª rodada de LaLiga a partir das 12h15 (horário de Brasília). Real e Girona somam os mesmos 38 pontos no Espanhol.

Jude Bellingham, principal contratação do Real Madrid para esta temporada, vem se mostrando como o destaque da equipe. Com apenas uma derrota na competição, o time da capital espanhola se coloca como o favorito para desbancar Barcelona, Girona e Atlético de Madrid – clubes que completam o G-4 nesta temporada. A vantagem dos merengues pode chegar a quatro pontos ao final desta rodada.

Betis e Real Madrid se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

BETIS X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

LOCAL: Sevilla, na Espanha.

ESTÁDIO: Benito Villamarín.

DATA: 09/12/2023 (sábado).

HORÁRIO: 12h15 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BETIS X REAL MADRID AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE BETIS X REAL MADRID

BETIS - Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Chadi Riad e Abner Vinicius; Guido Rodríguez, Marc Roca e Isco; Assane Diao, Ayoze Pérez e Willian José. Técnico : Manuel Pellegrini.

- Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Chadi Riad e Abner Vinicius; Guido Rodríguez, Marc Roca e Isco; Assane Diao, Ayoze Pérez e Willian José. : Manuel Pellegrini. REAL MADRID - Lunin; Lucas Vázquez, Rudiger, Alaba e Mendy; Toni Kroos, Modric, Fede Valverde e Jude Bellingham; Rodrygo e Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BETIS X REAL MADRID