Boavista x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Boavista e Fluminense se enfrentam neste domingo, 4, às 16h (horário de Brasília), em Saquarema, pela sexta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca 2024. O Estádio Eucyr Resende, em Saquarema (RJ), será o palco do confronto, que contará com o auxílio do VAR. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu usar a tecnologia nos jogos dos quatro grandes após reclamações do Vasco.

Sob o comando de Fernando Diniz, o Tricolor é o líder da competição, com 13 pontos, e planeja ir a campo com sua equipe reserva. Destaque para a possível estreia do goleiro Felipe Alves, um dos reforços da temporada. Por sua vez, o Boavista busca uma vitória para entrar no G-4. O Alviverde vem de derrota por 3 a 0 diante do Madureira no último jogo e soma nove pontos. Em 18 encontros anteriores entre as duas equipes, o Fluminense conquistou nove vitórias, e o Boavista quatro, enquanto outras cinco partidas terminaram em empate.

BOAVISTA X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA: 04/02 (domingo).

04/02 (domingo). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

16h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).

ONDE ASSISTIR BOAVISTA X FLUMINENSE AO VIVO

Band (TV aberta).

Bandsports (TV fechada).

Canal Goat (YouTube).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BOAVISTA E FLUMINENSE

BOAVISTA: André Luiz; Raul Cardoso, Sheldon, Mizael e Pablo Maldini; Willian Oliveira, Crystopher e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro, Jeffinho (Gabriel Conceição) e Matheus Lucas. Técnico: Filipe Cândido.

André Luiz; Raul Cardoso, Sheldon, Mizael e Pablo Maldini; Willian Oliveira, Crystopher e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro, Jeffinho (Gabriel Conceição) e Matheus Lucas. Filipe Cândido. FLUMINENSE: Felipe Alves; Justen, Antônio Carlos, David Braz e Diogo Barbosa; Felipe Andrade, Daniel e Terans; Yony González, Isaac e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOAVISTA E FLUMINENSE

01/02 - Madureira 3 x 0 Boavista - Campeonato Carioca.

- Campeonato Carioca. 01/02 - Fluminense 4 x 1 Bangu - Campeonato Carioca.