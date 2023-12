Bola de Prata: Suárez é eleito o craque do Brasileirão e Endrick leva troféu revelação; veja seleção

Um dia após o Palmeiras levantar o troféu do Campeonato Brasileiro, o canal ESPN realizou nesta quinta-feira, 7, a 54ª edição do prêmio Bola de Prata, que elege os melhores da competição nacional. O time alviverde emplacou cinco jogadores na seleção do torneio, com o atacante Endrick levando o troféu de revelação e Abel Ferreira faturando o prêmio de melhor treinador. O centroavante uruguaio Luís Suárez, do Grêmio, foi eleito o craque do campeonato.

Abel, inclusive, deu indícios de sua permanência no país para a próxima temporada. “Acho que sim”, quando questionado sobre continuidade no Palmeiras. “Primeiro de tudo preciso descansar, não posso tomar boas decisões no meio do furacão. Tenho que sair da ilha para perceber. Sou um treinador muito emocional, tomei decisões muito egoístas que tiveram impacto na minha família. Há uma forte probabilidade de continuar, há um contrato, gosto de cumprir.”

Suárez teve participação direta em 28 gols do Grêmio no Brasileirão, com 17 gols (vice-artilheiro) e 11 assistências. O uruguaio foi determinante para a campanha de recuperação do Grêmio, que encerrou a competição na segunda posição, com 68 pontos, dois a menos que o Palmeiras, e garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Atacante uruguaio Luis Suárez, do Grêmio, é eleito o craque do Brasileirão. Foto: Ricardo Rimoli/ EFE

“É difícil para um treinador ou um jogador, com as qualidades que tenho, quase 37 anos, o ano que mais jogos tenho na minha carreira. Mas foi também o ano em que estive mais longe da minha mulher e meus filhos. Isso também é pra eles, porque todo trabalho e sacrifício tem a sua premiação”, disse o atacante.

O astro uruguaio sofreu durante a temporada com um problema no joelho direito. Ele antecipou o fim do seu contrato com o Grêmio, que ia até o fim de 2024, e está de saída do time gaúcho. O centroavante está próximo de acertar com o Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos.

Bicampeão brasileiro, o Palmeiras colocou na seleção do campeonato o goleiro Weverton, o zagueiro Murilo, os laterais Mayke e Piquerez, e o meia Raphael Veiga foram eleitos para a seleção do campeonato. Além de Suárez, o Grêmio emplacou o volante Villasanti, enquanto o Flamengo teve o volante Pulgar e o meia Arrascaeta eleitos para o time ideal. O zagueiro Adryelson, do Botafogo, fecha a seleção.

Pelo Brasileirão Feminino, o Corinthians dominou a lista de premiadas com seis jogadoras: Kati, Yasmin, Luana Bertolucci, Vic Albuquerque, Duda Sampaio e Jheniffer, além de ter Arthur Elias sendo eleito pela terceira vez o melhor treinador do campeonato. Outro grande destaque foi a jovem atacante da Ferroviária, Aline Gomes, que levou três prêmios para casa: a Bola de Ouro Feminina, melhor atacante e revelação.

CONFIRA A SELEÇÃO DO BOLA DE PRATA 2023