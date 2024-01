O Brasil está no Grupo A e foi a seleção a folgar na primeira rodada. Na sexta-feira, dia 26, o time brasileiro enfrenta a Colômbia. A chave ainda tem Venezuela e Equador. Os dez países concorrentes estão divididos em dois grupos com cinco equipes cada. As duas melhores avançam às fase final.

Sob o comando de Ramon Menezes, a seleção conta com nomes importantes do futebol nacional, como os atacantes Endrick, joia do Palmeiras e já negociado com o Real Madrid, e John Kennedy, responsável por marcar o gol que garantiu ao Fluminense o título inédito da Copa Libertadores, em 2023.