Bósnia x Alemanha na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Nesta Data Fifa, a Liga das Nações da Europa retorna para a realização de sua terceira rodada. Dentre os clubes que se enfrentarão ao longo dessa semana estão Bósnia e Herzegovina e Alemanha que se encontrarão no Estádio Bilino Polje, na cidade de Zenica, nesta sexta-feira. A partida acontece a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Após não ser classificada para a Eurocopa, a Bósnia teve em seu calendário apenas amistosos nos últimos meses e, agora, os jogos da Liga das Nações. Já indo para a terceira partida pela competição, a equipe ainda não conseguiu apresentar um resultado satisfatório. Em sua estreia, levou goleada da Holanda e perdeu por 5 a 2. Já no confronto seguinte, empatou em 0 a 0 com a Hungria. Em busca de sua primeira vitória, a Bósnia só não está em último no seu grupo porque os húngaros possuem um saldo de gols pior, com a mesma quantia de pontos.

Veja onde assistir a Bósnia x Alemanha ao vivo Foto: Arte/Estadão

Derrotada nas quartas de final da Eurocopa pela Espanha — que se tornaria a campeã da competição poucos jogos depois —, a Alemanha teve bom começo na Liga das Nações. Em sua estreia, goleou a Hungria, aplicando cinco gols sem tomar nenhum de volta. Já em sua segunda partida, empatou com a Holanda em 2 a 2. Invictos, os alemães lideram seu grupo e ficam à frente da Holanda, que também tem cinco pontos, por conta do saldo de gols.

BÓSNIA X ALEMANHA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 11/10/2024 (sexta-feira)

11/10/2024 (sexta-feira) Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina

ONDE ASSISTIR A BÓSNIA X ALEMANHA AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÓSNIA

BÓSNIA: Nikola Vasilj; Jusuf Gazibegovic, Sead Kolasinac, Ermin Bicakcic, Nikola Katic e Amar Dedic; Benjamin Tahirovic e Haris Hajradinovic; Ivan Basic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ALEMANHA

ALEMANHA: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger e Mittelstadt; Wirtz, Andrich, Gross e Gnabry; Undav e Burkardt. Técnico: Julian Nagelsmann.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BÓSNIA E ALEMANHA