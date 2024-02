Botafogo x Aurora: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Botafogo recebe o Aurora nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda rodada da Copa Libertadores. A partida de ida, realizada na altitude de Cochabamba, na Bolívia, terminou empatada por 1 a 1. Em caso de novo placar igual, a vaga será decidida nas penalidades.

Em crise desde que perdeu o título do Brasileirão de 2023 após abrir 13 pontos na liderança, o Botafogo tenta espantar a má fase com uma classificação à fase grupos da Libertadores. O time está fora da zona de classificação às semifinais do Campeonato Carioca e perdeu Luiz Henrique, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, por lesão. Caso vença o Aurora, a equipe alvinegra encara o Red Bull Bragantino.

Botafogo encara o Aurora pela Copa Libertadores. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X AURORA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

DATA: 28/02 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h30 (de Brasília).

LOCAL: no Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ).

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X AURORA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Globoplay (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BOTAFOGO E AURORA

BOTAFOGO : Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo (Marçal); Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Técnico : Fabio Matias (interino).

: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo (Marçal); Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. : Fabio Matias (interino). AURORA: Akologo; Ballivián, Robles, Amarilla e Luis Barboza; Jair Torrico, Sejas, Dario Torrico, Alaníz, Blanco (Serginho) e Reinoso. Técnico: Mauricio Soria.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E AURORA