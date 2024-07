Botafogo x Internacional no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Botafogo e Internacional se enfrentam na noite deste sábado, dia 20 de julho, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Atual líder do campeonato após vencer o Palmeiras e exorcizar os fantasmas de 2023, o clube carioca não poderia estar em um momento melhor. Com seis jogos de invencibilidade na conta, a equipe comandada por Artur Jorge deve manter a mesma escalação que bateu o time alviverde. Do outro lado do campo, o clima é de mudança. O colorado demitiu Eduardo Coudet e trouxe Roger Machado para comandar a equipe. Para sua estreia, o treinador não contará com os lesionados Aránguiz, Vitão, Thiago Maia, Wanderson e Enner Valencia. Alan Patrick, suspenso, também não joga.

Botafogo e Internacional se enfrentam no estádio Nilton Santos pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X INTERNACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 20/07/2024.

20/07/2024. Horário: 18h30 (horário de Brasília).

18h30 (horário de Brasília). Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X INTERNACIONAL AO VIVO

Premiere (Pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: John, Suárez, Bastos, Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique; Wesley, Gabriel Carvalho e Borré. Técnico: Roger Machado.

