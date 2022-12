Brasil perde para Camarões, mas termina em 1º no Grupo G e pega a Coreia do Sul nas oitavas

Desorganizado e sentindo falta de entrosamento, o time reserva do Brasil até que tentou fazer frente à lanterna seleção de Camarões, mas sofreu um gol de cabeça nos acréscimos e saiu do Estádio Lusail com sua primeira derrota na Copa do Mundo. Apesar do revés por 1 a 0, o Brasil garantiu a liderança do Grupo G e enfrentará a Coreia do Sul na próxima segunda-feira pelas oitavas de final.

Ainda que corresse à boca pequena entre os jornalistas estrangeiros que cobrem a Copa do Mundo que “o Brasil tem duas seleções”, havia expectativa sobre o real potencial do time reserva para o jogo desta sexta-feira. A qualidade individual dos jogadores praticamente não estava em dúvida, mas colocar onze atletas que não têm o hábito de atuar juntos numa partida suscitava desconfiança se funcionaria como equipe.

O jogo também tinha um importante personagem pré-definido: Daniel Alves. Escolhido para ser o capitão do Brasil, o atleta de 39 anos foi contestado desde que teve seu nome anunciado por Tite no mês passado. E, contra Camarões, o lateral teve finalmente uma primeira oportunidade para justificar sua presença no Mundial.

Vincent Aboubakar marcou o único gol do jogo e foi expulso por tirar a camisa. Foto: Andre Penner/ AP

Os primeiros 45 minutos mostrariam que a seleção reserva era de fato um bom time, mas carecia, sim, de entrosamento. Acostumado a jogar entre os titulares, Fred mais de uma vez precisou girar em torno do próprio eixo à espera de um companheiro que evoluísse ao ataque. Os pontas, Antony e Martinelli, eram agudos, mas tinham dificuldades em encontrar Gabriel Jesus no meio da área. Rodrygo, o substituto de Neymar, desempenhava bem o papel do titular - inclusive sendo caçado em campo -, mas não tinha chances para finalizar.

Quanto a Daniel Alves, ele foi menos construtor do que Tite tanto se empenhou em destacar nos dias que antecederam à partida. Jogou recuado pela direita, e mais de uma vez a seleção de Camarões conseguiu progredir por lá. Mas o capitão da seleção brasileira não comprometeu, ajudou a organizar a defesa e até teve chance de fazer um gol, ao bater falta da entrada da área. A bola acabaria indo por cima.

A seleção voltou sem alterações para o segundo tempo, mas não tardou para Tite promover três mudanças. E isso por causa de um novo problema na lateral; Alex Telles, o substituto do lesionado Alex Sandro, também se contundiu. Sem opção para o lado esquerdo, o jeito foi colocar o zagueiro Marquinhos por lá. Bruno Guimarães e Everton Ribeiro também entraram.

A essa altura, a partida que fechava o Grupo G da Copa do Mundo era mais voluntariosa do que propriamente organizada. Porque de um lado havia Camarões tentando ir ao ataque de qualquer jeito em busca de uma classificação improvável, e do outro havia o Brasil reserva buscando o gol de Epassy apenas na base do talento de seus jogadores, uma vez que a organização tática quase inexistia. Até que, aos 47, Mbekeli escapou pela direita e cruzou no primeiro pau para Aboubakar cabecear no canto. Ederson apenas olhou a bola morrer no fundo da rede.

Mesmo com o resultado, o Brasil assegurou a primeira colocação no grupo e, na segunda-feira, enfrentará a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção asiática garantiu classificação de forma surpreendente um pouco antes, ao virar sobre Portugal e chegar aos quatro pontos no Grupo H. Assim, se igualou ao Uruguai, mas terminou à frente pelo critério de gols marcados.

TORCIDA EXALTA PELÉ E NEYMAR

Recuperando-se de lesão no tornozelo direito, o atacante Neymar - assim como Danilo e Alex Sandro - esteve no Lusail. O atacante apareceu no telão durante a execução do hino nacional e foi ovacionado pela torcida. Pelé, que está internado com infecção respiratória em São Paulo, foi homenageado com um bandeirão pela torcida. A imagem do Rei do Futebol estava estampada, com uma mensagem desejando melhoras em inglês.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 X 1 CAMARÕES

BRASIL - Ederson; Dani Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles (Marquinhos); Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony (Raphinha), Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli. Técnico: Tite.

CAMARÕES - Epassy; Fai, Wooh, Ebosse e Tolo; Anguissa, Kunde (Ntcham), Mbeumo (Ekambi), Choupo-Moting e Ngamaleu (Mbekeli); Aboubakar. Técnico: Rigobert Song.

GOL - Aboubakar, aos 47 minutos do segundo tempo.

ARBITRAGEM - Ismail Elfath (EUA).

CARTÕES AMARELOS - Tolo, Kunde, Fai, Aboubakar; Éder Militão; Bruno Guimarães.

CARTÃO VERMELHO - Aboubakar.

PÚBLICO - 85.986 torcedores

LOCAL - Estádio Lusail, no Catar.