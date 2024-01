Brasil x Colômbia: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira sub-23 enfrenta a Colômbia, a partir das 20 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira, pela segunda rodada do Pré-Olímpico de futebol, competição que dá vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Depois de estrear com vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia, com gol marcado pelo badalado Endrick, o time comandado pelo técnico Ramon Menezes busca a segunda vitória para se manter dentro da zona de classificação do Grupo A e ficar mais perto da classificação à próxima fase.

Apesar da estreia com triunfo na terça-feira, o desempenho brasileiro não foi dos melhores, por isso Ramon pode fazer alterações no time titular. Gabriel Pec e Maurício podem ser as novidades no time. No Pré-Olímpico, as seleções estão divididas em dois grupos de cinco e os dois melhores de cada chave avançam ao quadrangular final, no qual as duas equipes que terminarem com mais pontos conquistam a vaga olímpica.

Endrick e seus companheiros de Brasil Sub--23 voltam a campo nesta sexta-feira para encarar a Colômbia. Foto: Ariana Cubillos/AP Photo

BRASIL X COLÔMBIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PRÉ-OLÍMPICO

DATA : 26/01 (sexta-feira).

: 26/01 (sexta-feira). HORÁRIO : 20 horas (horário de Brasília).

: 20 horas (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela

ONDE ASSISTIR BRASIL X COLÔMBIA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE BRASIL X COLÔMBIA

BRASIL: Mycael, Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Andrey e Bruno Gomes (Maurício); Guilherme Biro (Gabriel Pec), Marquinhos, Endrick e John Kennedy. Técnico: Ramon Menezes.

Mycael, Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Andrey e Bruno Gomes (Maurício); Guilherme Biro (Gabriel Pec), Marquinhos, Endrick e John Kennedy. Ramon Menezes. COLÔMBIA - Sebástian Guerra; Juan Mosquera, Cristian Devenish, Brayan Ceballos e Daniel Ruiz; Nelson Palacio, Jhojan Torres, Jimer Fory e Carlos Gómez; Óscar Cortés e Carlos Cortés. Técnico: Héctor Cárdenas.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL E COLÔMBIA