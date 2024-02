Brasil x Itália: saiba horário e onde assistir à final do Mundial de Futebol de Areia

O Brasil busca o hexacampeonato da Copa do Mundo de Futebol de Areia neste domingo, dia 25, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Será a primeira final do time verde e amarelo desde 2017, quando conquistou seu último título. O adversário da vez é a Itália, com o início da partida marcado para as 12h30 (de Brasília).

PUBLICIDADE Com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira venceu todos os cinco jogos disputados nesta edição. Na semifinal de sábado, aliás, reverteu uma desvantagem de dois gols para eliminar o Irã por 3 a 2. A virada e a classificação vieram com o gol de Brendo restando apenas 42 segundos de jogo. Os italianos, por sua vez, asseguraram a vaga na decisão do Mundial ao derrotar Belarus nos pênaltis após um empate de 3 a 3 no tempo regulamentar. Vale lembrar que a partida deste domingo reedita a final de 2008, quando ambos foram finalistas. Na ocasião, o Brasil se sagrou campeão com o placar de 5 a 3.

Brasil chego à final do Mundial de Futebol de Areia após eliminar o Irã na semifinal. Foto: Amr Alfiky/Reuters

BRASIL X ITÁLIA: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE AREIA

DATA: 25/02 (domingo).

25/02 (domingo). HORÁRIO: 12h30 (horário de Brasília).

12h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio do Distrito do Design de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

ONDE ASSISTIR BRASIL X ITÁLIA AO VIVO

SporTV (TV fechada).

Fifa+ (streaming).

CazéTV (YouTube).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL X ITÁLIA