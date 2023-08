Burnley x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atual campeão, o Manchester City enfrenta o Burnley nesta sexta-feira, pelo jogo de abertura da Premier League. A partida acontece no estádio Turf Moor, a partir das 16h (horário de Brasília). Será o primeiro encontro de Vincent Kompany, atualmente técnico do Burnley, com a sua ex-equipe. Enquanto jogador, ele foi capitão dos Citizens na conquista de quatro títulos ingleses.

Nesta temporada, o time comandado por Pep Guardiola, atual tricampeão, busca o tetracampeonato inédito. Na primeira divisão do Campeonato Inglês, nenhum time alcançou o feito. Além disso, a equipe vem motivada pela conquista da tríplice coroa no último ano (Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League).

Burnley e Manchester City estreiam nesta sexta-feira pela Premier League. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Burnley, na Inglaterra.

ESTÁDIO: Turf Moor.

DATA: 11/08/2023 (sexta-feira).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BURNLEY : Trafford; Roberts, Beyer, O’Shea e Vitinho; Cork e Cullen; Redmond, Brownhill e Zaroury; Amdouni. Técnico: Vincent Kompany.

: Trafford; Roberts, Beyer, O’Shea e Vitinho; Cork e Cullen; Redmond, Brownhill e Zaroury; Amdouni. Vincent Kompany. MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias e Akanji; Stones, Rodri e De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS