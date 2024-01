Caxias x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho 2024 neste sábado, às 16h30, no Estádio Centenário, onde desafia o anfitrião Caxias. A partida inicia a era pós-Luis Suárez para o time gremista, após um 2023 de muitas alegrias provocadas pelo uruguaio, que decidiu se juntar ao amigo Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos. Sem o grande astro do futebol mundial, o técnico Renato Gaúcho já deve lançar a campo reforços contratados na última janela de transferências.

O goleiro Marchesín e o atacante Soteldo devem começar suas trajetórias no Grêmio como titulares, enquanto Dodi deve começar no banco de reservas. Entre os nomes que já integravam o elenco, há desfalques, caso do zagueiro Pedro Geromel, que se lesionou durante a pré-temporada e não está à disposição de Renato para a partida.

Caxias e Grêmio abrem o Campeonato Gaúcho neste sábado, no Centenário. Foto: Arte/Estadão

CAXIAS X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

DATA: 20/01

20/01 HORÁRIO: 16h30 horas (de Brasília).

16h30 horas (de Brasília). LOCAL: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

ONDE ASSISTIR CAXIAS X GRÊMIO AO VIVO

Globo (RBS TV) e Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CAXIAS X GRÊMIO

Caxias: Fabian Volpi; Matheus Rocha, Alisson (Dirceu), Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Elyeser e Tomas Bastos; Augusto Galvan (Robinho), Vitor Feijão e Álvaro. Técnico: Gerson Gusmão.

Fabian Volpi; Matheus Rocha, Alisson (Dirceu), Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Elyeser e Tomas Bastos; Augusto Galvan (Robinho), Vitor Feijão e Álvaro. Técnico: Gerson Gusmão. GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

