Centroavantes do Palmeiras deixam Abel Ferreira satisfeito para 2023: ‘Temos margem para melhorar’

O Palmeiras passou todo o primeiro semestre à procura de um centroavante no mercado para suprir as carências na posição notadas há algum tempo pelo técnico Abel Ferreira. A torcida fazia pressão por um camisa 9. O clube negociou com Taty Castellanos, Lucas Alario e Pedro. Com as negativas, recorreu a jogadores de menor expressão e contratou ao longo da temporada Rafael Navarro, Miguel Merentiel e Flaco López.

Abel Ferreira passou a ter uma boa dor de cabeça. Rony, que faz as vezes de centroavante, está habituado a liderar o setor com créditos e da base surgiu o garoto Endrick, de apenas 16 anos. O treinador português valorizou as peças que tem no elenco e reafirmou que o foco de contratações do Palmeiras para 2023 estará direcionado para outras posições.

“Posso estar enganado, mas creio que somos a equipe que tem os centroavantes mais jovens. É só comparar. Aqui há potencial e margem de crescimento. É a minha função, além de apresentar resultados tenho de valorizar o plantel. Não quero nenhum novo centroavante”, afirmou Abel Ferreira.

Abel Ferreira deve deslocar Rony para a ponta em 2023 e dar mais espaço para centroavantes do elenco. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

NÚMEROS DOS CENTROAVANTES

Rony - 159 jogos (46 gols)

Endrick - 5 jogos (3 gols)

Rafael Navarro - 47 jogos (7 gols)

Miguel Merentiel - 10 jogos (2 gols)

Flaco López - 13 jogos (2 gols)

Sem poder contar com Endrick que sentiu um desconforto muscular, Abel Ferreira escolheu López como o centroavante para o jogo diante do Cuiabá. Apesar de parar algumas na bela atuação do goleiro Walter, o argentino de 21 anos conseguiu balançar as redes e garantir o empate ao campeão brasileiro. O gol serviu para encerrar o jejum do atleta de mais de três meses. Seu único gol pelo Palmeiras havia sido na vitória sobre o Ceará em 30 de julho, na abertura do returno.

López foi titular na derrota do Palmeiras para o Athletico-PR no jogo de ida da semifinal da Libertadores. O argentino ficou marcado por um gol perdido logo no início do jogo. Voltou a ser titular na partida seguinte, contra o Red Bull Bragantino. Com o desempenho abaixo do esperado, ficou fora até do banco de reservas por diversos jogos e só esteve em campo em três partidas nos últimos dois meses.

Abel Ferreira mostra confiança em poder contar com López mais vezes. O português aponta a adaptação ao clube e ao futebol brasileiro como cruciais para tal. “Quanto ao López, nós sabemos o que fizemos. Fomos buscar um jogador jovem em um clube que tem objetivos e exigências diferentes. Já há uma mentalidade que precisamos trabalhar. Temos de o habituar sobre o que é o Palmeiras, o que significa jogar aqui. Vamos dar tempo a ele, assinou um contrato longo. Eu não esperava que ele chegasse aqui e nos primeiros seis meses eclodisse. Sabemos os recursos que ele tem. Teve três chances no jogo e fez um. Tem de criar e fazer”, afirmou.

Após a vitória sobre o Juventude, em 10 de setembro, ao analisar a presença de Endrick na equipe principal, Abel Ferreira deu pistas de que o Palmeiras possa abrir mão de algum dos atletas da posição para dar mais oportunidades à joia da base. “Temos de perceber que há de se abrir espaço, vendendo alguém...”, disse o técnico à época.

O que o treinador tem em mente são exemplos de outros atletas que brilham atualmente no elenco, mas demoraram para engrenar. São os casos de Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Zé Rafael. Veiga chegou ao Palmeiras em 2017. Pouco utilizado acabou emprestado ao Athletico-PR. Quando retornou, também ficou muito tempo no banco e só se encontrou sob a gestão de Abel.

“Temos margem e espaço para jogadores deste tipo. Primeiro temos de treiná-los, depois passar confiança e dar espaço em campo. Estou muito contente com os jogadores que temos, principalmente com o empenho. Temos de perceber que na frente temos muita margem para melhorarmos e acreditamos nesses jogadores para isso”, finalizou Abel Ferreira.