Resultado do jogo: confira os placares de hoje, sábado, no futebol

O sábado, dia 20 de julho, foi agitado no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, a briga pela ponta da tabela foi intensa. O Palmeiras encara o Cruzeiro, no Allianz Parque. Já o Botafogo enfrentou o Internacional no Nilton Santos e venceu. Em Brasília, o Flamengo virou contra o Criciúma.

Com os resultados, o Botafogo mantém a liderança do Brasileirão. Na Série B, a Ponte Preta foi derrotada pelo Paysandu e o Ituano perdeu para o CRB. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

CAMPEONATO BRASILEIRO

16h - Flamengo 2 x 1 Criciúma

18h30 - Botafogo 1 x 0 Internacional

21h - Palmeiras x Cruzeiro

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

17h - América-MG 0 x 0 Amazonas

17h - CRB 1 x 0 Ituano

18h - Paysandu 1 x 0 Ponte Preta

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

17h - Londrina 2 x 0 Caxias

17h - São Bernardo 0 x 0 Ferroviária

19h30 - Tombense 1 x 1 Figueirense

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

15h - Audax-RJ 1 x 1 Serra

15h - Ipatinga 0 x 2 Portuguesa-RJ

15h - Nova Iguaçu 3 x 0 Democrata

15h - Real Noroeste 3 x 2 Itabuna

16h - Água Santa 1 x 0 Patrocinense

16h - Costa Rica 0 x 0 São José-SP

16h - Pouso Alegre 0 x 0 Inter de Limeira

16h - Santo André 0 x 1 Maringá

16h30 - Anápolis 0 x 2 Brasiliense

16h30 - Crac 0 x 0 Mixto

16h30 - Real Brasília 1 x 0 Capital-TO

16h30 - União Rondonópolis 3 x 0 Iporá

17h - Manaus 3 x 1 Trem

17h - Porto Velho 3 x 0 Humaitá

17h - Rio Branco-AC 1 x 2 Manauara

17h - São Raimundo-RR 1 x 2 Princesa do Solimões

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A2

21h - 3B da Amazônia x Juventude