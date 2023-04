Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Chelsea e Liverpool fazem o clássico dos desesperados, nesta terça-feira, pelo Campeonato Inglês, em partida atrasada da oitava rodada da competição.

Jogando em casa, o time de Londres tenta se reabilitar para fisgar ao menos uma vaga na Liga Conferência 2023/24. Na 11ª posição, com apenas 38 pontos, a equipe recentemente demitiu o técnico Graham Potter.

Com chances remotas de vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, o Liverpool continua sua saga para se aproximar do pelotão de frente. O time comandado pelo alemão Jurgen Klopp está na oitava colocação, com 42 pontos.

Chelsea x Liverpool se enfrentam nesta terça-feira pelo Campeonato Inglês Foto: Arte/Estadão

CHELSEA x LIVERPOOL

Data: 04/04/2023 (terça-feira)

Horário: 16h.

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING).

Torneio: Campeonato Inglês (oitava rodada).

ONDE ASSISTIR

ESPN (canal fechado) e do Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Chelsea : Kepa; Fofana (Loftus-Cheek), Koulibaly e Badiashile; James, Kovacic, Fernández e Chilwell; João Félix, Mount e Havertz. Técnico : Bruno Saltor.

: Kepa; Fofana (Loftus-Cheek), Koulibaly e Badiashile; James, Kovacic, Fernández e Chilwell; João Félix, Mount e Havertz. : Bruno Saltor. Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Tsimikas; Fabinho, Henderson e Elliott; Salah, Gakpo e Darwin Núñez. Técnico: Jürgen Klopp.

QUEM APITA?

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

ÚLTIMOS RESULTADOS