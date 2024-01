Chelsea x Middlesbrough: onde assistir, horário e escalação das equipes

O cambaleante Chelsea vai a campo nesta terça-feira com a missão de evitar uma nova frustração. Derrotado por 1 a 0 pelo Middlesbrough, time da segunda divisão da Inglaterra, na primeira rodada das semifinais da Copa da Liga Inglesa, a equipe londrina reencontra o modesto adversário às 17 horas, no Stamford Bridge, para decidir qual dos dois avançará à grande decisão do torneio inglês.

Os comandados de Mauricio Pochettino precisam de uma vitória por vantagem de dois gols para conseguir a vaga na final e de um triunfo como diferença de um gol no tempo normal para decidir na prorrogação ou pênaltis. Ao Middlesbrough, basta um empate,, assim como para o Liverpool, que venceu o Fulham por 2 a 1 no primeiro jogo e decide vaga na quarta-feira, às 17 horas.

Chelsea precisar reverter placar adverso para superar Middlesbrough e ir à final da Copa da Liga. Foto: Arte/Estadão

CHELSEA X MIDDLESBROUGH: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DA LIGA INGLESA

DATA: 22/01 (terça-feira).

22/01 (terça-feira). HORÁRIO: 17 horas (horário de Brasília).

17 horas (horário de Brasília). LOCAL: Stamford Bridge, em Londres (ING).

ONDE ASSISTIR CHELSEA X MIDDLESBROUGH AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CHELSEA E MIDDLESBROUGH

CHELSEA: Petrovic; Badiashile, Disasi, Thiago Silva e Colwill; Caicedo, Enzo Fernández e Gallagher; Sterling, Broja e Palmer. Técnico: Mauricio Pochettino.

Petrovic; Badiashile, Disasi, Thiago Silva e Colwill; Caicedo, Enzo Fernández e Gallagher; Sterling, Broja e Palmer. Mauricio Pochettino. MIDDLESBROUGH: Glover; Berg, Fry, Engel, Clarke; Barlaser, Hackney, Howson; Jones, Crooks e Lath. Técnico: Michael Carrick.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHELSEA E MIDDLESBROUGH