Chelsea x Newcastle: onde assistir, horário e escalação das equipes

Chelsea e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira, dia 11, às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Apenas quatro pontos separam os times na tabela de classificação. A equipe comandada por Pochettino faz campanha irregular, ocupando a 11ª posição, com 36 pontos. Sem conseguir repetir o bom desempenho da temporada passada, o Newcastle é o décimo colocado, com 40.

Chelsea e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

CHELSEA X NEWCASTLE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 11/03 (segunda-feira).

11/03 (segunda-feira). HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Stamford Bridge, em Londress (ING).

ONDE ASSISTIR CHELSEA X NEWCASTLE AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CHELSEA E NEWCASTLE

CHELSEA: Petrovic; Disasi, Thiago Silva e Chalobah; Gusto, Gallagher, Caicedo, Enzo Fernandez e Cucurella; Palmer e Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

NEWCASTLE: Dubravka; Tino Livramento, Schar, Botman e Dan Burn; Longstaff, Bruno Guimarães e Joe Willock; Almiron, Anthony Gordon e Alexander Isak. Técnico: Eddie Howe.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHELSEA E NEWCASTLE