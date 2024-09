Veja como ficou a classificação atualizada da nova Champions League após fim da 1ª rodada

A nova Champions League estreou nesta semana e a primeira rodada de partidas chegou ao fim nesta quinta-feira, 19. Com Barcelona, Arsenal e Atlético de Madrid em campo, terceira data das partidas de estreia já deu o tom do que os torcedores podem esperar desse novo formato da competição.

O Barça tropeçou e perdeu para o Monaco fora de casa, enquanto Atlético de Madrid fez valer o mando de campo e venceu o RB Leipzig na Espanha. Na Itália, Atalanta e Arsenal ficaram no 0 a 0. A primeira rodada foi marcada por poucas zebras nos principais jogos e algumas goleadas marcantes.

Veja aqui a tabela completa e atualizada da Champions League 2024/25.

Zagueiro alemão do Real Madrid, Antonio Rüdiger comemora gol de empate diante do Stuttgart no Santiago Bernabéu pela primeira rodada da fase de pontos corridos da Champions League 2024/25. Foto: Thomas Coex/AFP

A principal delas foi na partida entre Bayern de Munique e Dínamo Zagreb, da Croácia. 9 a 2 para os alemães com direito a quatro gols de Harry Kane. Outra equipe que goleou foi o Bayer Leverkusen, que mantém a boa fase da temporada passada e fez 4 a 0 no Feynoord fora de casa.

PUBLICIDADE O Real Madrid, atual campeão, fez 3 a 1 de virada no Stuttgart dentro de casa e viu Kylian Mbappé e Endrick anotarem seus primeiros gols na Liga dos Campeões com a camisa do novo clube. O atual vice-campeão, Borussia Dortmund, também não teve dificuldades e venceu o Club Brugge, da Bélgica, por 3 a 0.

Neste novo formato, a primeira rodada da competição é disputada no formato de pontos corridos. Cada equipe enfrenta oito adversários diferentes em jogos únicos e, ao fim das oito rodadas, definem a classificação para a fase de mata-mata.

Do 1º ao 8º colocado, as equipes estão direto nas oitavas de final. Do 9º ao 24º são as equipes que passarão pelos playoffs das oitavas de final e jogam uma fase a mais de mata-mata com jogos de ida e volta. A partir das oitavas, a competição permanece com o mesmo formato já conhecido pelo público.

A próxima rodada da Champions League será na semana dos dias 1º e 2 de outubro.