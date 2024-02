A imagem vazada mostra Delibas com o uniforme do Besiktas da temporada atual em uma foto no espelho. Ele indicava ser jogador do clube turco. A foto aparecia no aplicativo Bumble, utilizado para combinar encontros. No app, mentia ter 24 anos, além informar que não fuma e bebe álcool socialmente. O jogador ainda indicou que busca por encontros casuais e que tem gosta pelo futebol, rock, filmes de terror, esportes de inverno e cachorros.

Depois do anúncio da rescisão do Besiktas, torcedores relacionaram o vazamento com o caso. Outras respostas nas redes, porém, parabenizavam o clube turco pela decisão. “Decidimos nos separar do jogador Emirhan Delibas por acordo mútuo. Desejamos sucesso em sua futura carreira”, diz a nota.