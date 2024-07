A Espanha se sagrou campeã da Eurocopa neste domingo, ao derrotar a Inglaterra a na decisão. Com o título, a Espanha chega a quatro em sua história e se torna a maior campeã do torneio. Com o título, a Inglaterra conquista o primeiro em sua história e se torna a 12ª seleção campeã europeia.

Disputada desde 1960, a Eurocopa (originalmente chamada de Copa das Nações Europeias até 1968) reúne a cada quatro anos as principais seleções do continente. A primeira edição, disputada na França, contou com quatro seleções (além do país-sede) na disputa: União Soviética, Iugoslávia e Checoslováquia. Atualmente, todos esses países foram desmembrados, por conflitos regionais, políticos ou étnicos, e tiveram seus desempenhos divididos entre si.

Espanha foi campeã e Rodri eleito o melhor do torneio Foto: Tobias Schwarz/AFP

PUBLICIDADE Campeã em 1960, a União Soviética carregou seu título para a Rússia; já República Checa e Eslováquia, que formavam a Checoslováquia no passado, herdaram o título da seleção, conquistado em 1976. Além destes países, Alemanha, Espanha, Itália, França, Portugal, Holanda, Dinamarca e Grécia já conquistaram o torneio ao longo dos últimos 64 anos. O troféu herda o nome de Henri Delaunay, secretário-geral da Federação Francesa de Futebol que, ainda na década de 1920, propôs a criação de um torneio entre seleções na Europa – semelhante ao Campeonato Sul-Americano, em vigor na América desde 1916.

No atual formato desde 2016, a competição conta com 24 seleções divididas em seis grupos. A Uefa, no entanto, tem planos para expandir esse número de participantes para 32 no futuro.

Confira a lista com todos os campeões da Eurocopa