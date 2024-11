Confira a lista de campeões da Copa Sul-americana atualizada após o título do Racing

O Cruzeiro viveu a expectativa de conquistar um título internacional depois de 25 anos, o último triunfo fora do Brasil foi a recopa de 1998. Apesar da derrota, o time de Belo Horizonte se mostrou capaz de voltar a competir depois de voltar a elite do futebol brasileiro em 2022. No campeonato brasileiro, o time treinado por Fernando Diniz ocupa a sétima posição e ainda tem chances de disputar a libertadores no próximo ano.

O campeão Racing saiu vencedor do que foi seu jogo mais importante desde 1988, quando abateu o mesmo Cruzeiro pela final da Supercopa Sul-americana. O time argentino já esteve a beira da falência e rebaixamento, conseguiu se reerguer até chegar a decisão de hoje.