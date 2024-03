Confira os memes dos sorteios da Libertadores e da Sul-Americana

Depois de um longo discurso de mais de 30 minutos do presidente Alejandro Domínguez, o sorteio do chaveamento da Copa Libertadores da América foi realizado. Os sete representantes brasileiros que entram como favoritos a levar mais um troféu são: Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo e Botafogo, cinco deles cabeças de suas chaves.

O tricampeão continental, Palmeiras vai enfrentar o equatoriano Independiente del Valle, o atual campeão da Sul-Americana, San Lorenzo, time tradicional da Argentina, e o Liverpool, do Uruguai, a equipe mais fraca da chave. O São Paulo retornou à competição após ganhar a Copa do Brasil 2023 e caiu em uma chave com Barcelona, do Equador, Talleres, da Argentina, e Cobresal, do Chile. A Libertadores é transmitida no Brasil por Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Paramount+ e Star+ (streaming).