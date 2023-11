Conheça joia do Palmeiras chamada de ‘fenômeno’ na Espanha após gols no Mundial sub-17

Estevão, joia das categorias de base do Palmeiras brilhou na vitória brasileira sobre o Equador, válida pelas oitavas de final do Mundial sub-17, disputado na Indonésia. O meia-atacante marcou dois gols no triunfo do País sobre os equatorianos e garantiu a seleção nas quartas de final do torneio, para enfrentar o vencedor de Argentina x Venezuela.

A grande atuação de Estevão chamou a atenção na Espanha. O jornal Marca, de Madri, ficou encantado com o bom futebol do garoto da base do Palmeiras, chamando-o de “Fenômeno” e o comparando aos atletas do Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrygo, e até Endrick, atacante do time alviverde que vai se transferir para o clube madrilenho em julho de 2024.

O jogador chegou às catergorias de base do Palmeiras em 2021 e, mesmo tendo feito 16 anos apenas em 2023, disputou 34 partidas com o time sub-17 em 2022 e outros 18 jogos com o sub-20 nesta temporada. Pelo clube alviverde, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, além dos títulos dos Campeonatos Paulistas sub-17 e sub-15 da temporada passada e do bi da Copa do Brasil sub-17 em 2022 e 2023.

No dia 24 de abril, quando completou 16 anos, Estevão assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, com mula rescisória de 45 milhões de euros, cerca de R$ 240 milhões. O acordo tem duração de três anos, tempo máximo permitido pela FIFA para atletas dessa idade. “Hoje é um dia muito especial na minha vida. Agradeço ao Palmeiras, aos meus representantes e à minha família, por sempre estarem do meu lado”, disse o jogador na ocasião.

Estevão no dia em que completou 16 anos e assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Estevão abriu o placar para o Brasil logo aos 14 minutos de jogo com um golaço. Recebeu de Kauã Elias, limpou a marcação e bateu cruzado, no canto do goleiro Loor. Os equatorianos, porém, chegaram ao empate no final da primeira etapa e complicaram as coisas para os brasileiros.

Na segunda etapa, Estevão foi responsável pelas principais oportunidades da seleção e chegou a acertar a trave em um contra-ataque logo na volta do intervalo. Aos 25 minutos do segundo tempo, o garoto bateu falta na entrada da área e contou com um desvio na barreira para anotar seu segundo gol no jogo e recolocar o Brasil em vantagem.

Depois, aos 45 minutos da etapa final, o time brasileiro ainda ampliou com Luighi, que completou para o gol vazio após cruzamento preciso de Pedro Lima.

Com a grande atuação no jogo desta segunda-feira, Estevão se transformou no jogador brasileiro com mais participações em gols nesta edição do Mundial sub-17, com seis. Foram três bolas na rede, ele também havia marcado na goleada por 9 a 0 sobre a Nova Caledônia na fase de grupos, e outras três assistências.