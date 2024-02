O Palmeiras ainda busca reforços para consolidar o elenco à disposição de Abel Ferreira em 2024. O próprio técnico já descreveu posições que ainda carecem de jogadores e quais características espera que a direção busque. Entre as possibilidades, o jovem Rômulo, do Novorizontino, deve ser uma das chegadas.

PUBLICIDADE Meia de 22 anos, o atleta já teve passagem na base do Athletico-PR, antes de ir para a Matonense, que atualmente disputa a Série A3 do Paulistão. Ele chegou ao Novorizontino em 2020, ainda para o time sub-20. No começo de 2022, Rômulo passou a ser aproveitado no elenco principal. Na Série B de 2023, em que o Novorizontino terminou em quinto e quase com o acesso para a elite, Rômulo foi peça-chave do time de Eduardo Baptista. Na temporada toda, foram 11 gols e nove assistências em 51 jogos.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Rômulo participou de 20 gols do Novorizontino na temporada de 2023. Foto: Ozzair Jr./Novorizontino

O meia demonstra versatilidade nas escalações do Novorizontino. Na Série B, ele chegou a jogar pelos dois lados, tanto como ponta, quanto mais recuado, e centralizado. No empate contra o Palmeiras, na estreia do Paulistão, ele fechava a segunda linha de quatro jogadores. Já na vitória contra o Corinthians, ele apareceu mais a frente, quase como um atacante.

O cumprimento de funções defensivas sem perder a capacidade de articulação do jogo na fase ofensiva é algo pedido por Abel, já que é um papel feito por Raphael Veiga no Palmeiras. O treinador já comentou que quer uma opção para o camisa 23: “Quero também um meia-atacante que possa fazer a vez do Veiga. Como fomos buscar ano passado o Artur, que compramos por 8 milhões de euros e vendemos por 15 milhões de euros. É preciso entender esse tipo de jogador, que tem entre 23 e 25 anos, que o clube investe e depois recupera (financeiramente)”, afirmou Abel, após a vitória contra o Santos, pelo Estadual.

Cauly, do Bahia, foi tentado, mas não teve proposta aceita pelo Grupo City. Maurício, do Internacional, também já foi sondado. Ele está servindo a seleção olímpica ao lado de Endrick na Venezuela, mas o clube gaúcho ainda acredita em uma venda para a Europa.

Outro ponto que Rômulo ainda pode cumprir na lista de Abel é ser destaque no Paulistão. O português defende que o Estaudal seja aproveitado para encontrar novos talentos. Foi o caso de Richard Ríos, contratado junto ao Guarani, no ano passado. Rômulo ainda não foi às redes nos primeiros cinco jogos do Novorizontino, mas foi titular em todos da campanha invicta que o time faz até então. O clube é o segundo colocado do Grupo D, com 9 pontos. São duas vitória se três empates.

Publicidade

O interesse do Palmeiras em Rômulo foi revelado pelo UOL. O clube estaria disposto a pagar R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador, que integraria o elenco alviverde após o Campeonato Paulista. Rômulo se juntaria a Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista como contratações do Palmeiras para a temporada. Além deles, o atacante Lázaro, revelado pelo Flamengo e hoje no Almería, deve chegar por empréstimo.