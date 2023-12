O Corinthians foi derrotado pelo Internacional na Neo Química Arena, neste sábado, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho aplicou 2 a 1 nos corinthianos, que se despediam do lateral e ídolo Fábio Santos, aposentado aos 38 anos. Maurício e Wanderson marcaram para o Inter. O gol do Corinthians foi de Ángel Romero.