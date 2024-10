Corinthians e Santa Fé disputam a final da Libertadores Feminina neste sábado, às 17h (horário de Brasília), em Assunçã. A partida é repete a final de 2021 quando a equipe paulista levantou a taça ao vencer por 2 a 0. Caso repita o feito e ganhem novamente, as corinthianas, atuais campeãs, vão conquistar o torneio pela quinta vez.

Nem Corinthians e nem Santa Fé perderam na competição até o momento, indicando que o duelo vai ser duro. O clube paulista, maior vencedor da Libertadores Feminina, é apontado como favorito, enquanto o Santa Fé tenta buscar o título pela primeira vez em sua história.

Corinthians briga pelo penta na quinta final de Libertadores feminina; veja horário e onde assistir Foto: Divulgação/Instagram @brfeminino

O Corinthians nunca perdeu uma final de Libertadores Feminina. Nas quatro vezes em que disputou (2017, 2019, 2021 e 2023) venceu todas. Outro ponto a favor da equipe paulista é o fato de ter o melhor ataque da competição com 14 gols marcados. A atacante Gabi Zanotti é a artilheira do time e da competição com cinco gols marcados.

CORINTHIANS X SANTA FÉ: TUDO SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES FEMININA

Data : 19/10 (sábado)

: 19/10 (sábado) Horário : 17h (horário de Brasília)

: 17h (horário de Brasília) Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai

CORINTHIANS X SANTA FÉ: ONDE ASSISTIR AO VIVO

SporTV 3 (TV fechada)

VEJA AS CAMPANHAS DE CORINTHIANS E SANTA FÉ ATÉ A FINAL

CORINTHIANS

Corinthians 0 x 0 Boca Juniors (Fase de grupos)

0 x 0 Boca Juniors (Fase de grupos) Corinthians 8 x 0 Adiffem (Fase de grupos)

8 x 0 Adiffem (Fase de grupos) Libertad 1 x 3 Corinthians (Fase de grupos)

Libertad 1 x 3 (Fase de grupos) Corinthians 2 x 0 Olimpia (Quartas de final)

2 x 0 Olimpia (Quartas de final) Corinthians 1 x 0 Boca Juniors (Semifinal)

SANTA FÉ