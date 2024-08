Conheça o caminho do Corinthians até uma possível final da Copa do Brasil

Apesar da campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem na Copa do Brasil a chance de se aproximar de um título importante na temporada e dar alegria ao torcedor alvinegro. Para seguir sonhando com a taça, a equipe terá que passar pelo Juventude nas quartas de final da competição.

O duelo foi definido em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira, 20, e os jogos de ida e volta acontecem nas semanas do dia 28 de agosto de 12 de setembro. Pelo sorteio, o Corinthians decide o confronto na Neo Química Arena. A partida de ida acontece no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na cerimônia, também ficou definido quem são os possíveis adversários do alvinegro paulista caso avance para as semifinais.

Corinthians utilizou referências à marca Esportes da Sorte na partida contra o Bahia. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Caso passe do Juventude, o Corinthians enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengo x Bahia, que estão do mesmo lado da chave.

Classificando para a final, o time paulista tem do outro lado da chave Vasco x Athletico-PR, que brigam por uma vaga nas semis com o vencedor do confronto entre Altético-MG x São Paulo.

A final da Copa do Brasil está prevista para os dias 3 e 10 de novembro, seguindo o mesmo molde da última edição com as finais de ida e volta sendo disputadas no domingo.

Neste ano, a premiação para o campeão é de R$ 73,5 milhões e o vice leva R$ 31,5 milhões. Os classificados para as quartas de final garantiram R$ 4,5 milhões e os semifinalistas receberão R$ 9,45 milhões.