Corinthians tem Vítor Pereira e seis jogadores com contrato se encerrando no fim do ano

Vice-campeão da Copa do Brasil e praticamente classificado para a Libertadores, o Corinthians tem algumas incertezas em seu elenco para a próxima temporada. Além do técnico Vítor Pereira, que só vai decidir fica no clube após conversar com o presidente Duílio Monteiro Alves, outros jogadores têm seu futuro ainda a definir para 2023.

Cinco jogadores do atual elenco têm vínculo com o clube somente até o final de 2022. São os casos do zagueiro Robson Bambu e o lateral-esquerdo Bruno Melo emprestados pelo Nice, da França, e pelo Fortaleza, respectivamente. Titular na equipe de Vítor Pereira, o volante Maycon, está emprestado pelo Shakhtar Donetsk após ter sido liberado por causa da invasão russa à Ucrânia; o lateral-esquerdo Fábio Santos, outro titular, e os meias Ramiro e Xavier têm contrato com o clube por pelo menos mais dois meses.

Destes citados acima, apenas Bambu, Bruno Melo e Xavier não devem continuar no Corinthians. Sem muitos minutos com o treinador Vítor Pereira, os jogadores não agradaram a diretoria durante sua passagem pelo Parque São Jorge. Xavier, que teve bons momentos com o técnico Sylvinho em 2021 (21 jogos, sendo 16 pelo Campeonato Brasileiro), disputou apenas 11 partidas em neste ano.

Contrato de Fábio Santos com o Corinthians termina ao final deste ano. Foto: Sergio Moraes/Reuters

Fábio Santos e Maycon são os dois jogadores com o qual a diretoria já discute a possibilidade de renovação. O lateral-esquerdo de 37 anos é um dos pilares de referência do elenco e busca estender seu vínculo por mais uma temporada. Em setembro, o jogador afirmou que “faltavam os últimos detalhes” para concretizar a negociação.

“Fábio Santos nos dá experiência e qualidade quando está bem. Ele está fazendo uma temporada de uma importância enorme. Estando fresco, consegue jogar em nível alto”, afirmou o Vítor Pereira em entrevista coletiva no último mês. Lucas Piton, titular do Corinthians na final contra o Flamengo, é outra opção do elenco para a lateral-esquerda, mas pode ser negociado pela diretoria nos próximos meses. Caso Fábio Santos não renove, existe a possibilidade do jogador se aposentar dos gramados.

Maycon, por sua vez, vive uma situação mais delicada. Desde que chegou ao Corinthians, em abril, tanto o clube quanto Vítor Pereira não escondem o interesse de contar com o jogador por um período maior. Com a guerra no leste europeu ainda longe de ter um fim, o Corinthians pode tentar uma extensão do vínculo do atleta por mais uma temporada.

Maycon era um dos destaques do Corinthians antes de sua lesão nesta temporada. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Maycon teve um 2022 complicado no Brasil. Apesar de iniciar como titular e um dos destaques do elenco, uma lesão o tirou de boa parte da ação deste ano. O volante no segundo tempo da final contra o Flamengo, nesta quarta-feira, e cobrou um dos pênaltis na decisão. Sua plena recuperação física pode ser fundamental para a permanência no Brasil.

Por fim, Ramiro é outro que tem sua continuidade no Corinthians incerta. O meia retornou ao clube após empréstimo para o futebol árabe no meio deste ano e, com Vítor Pereira, ganhou minutos em campo, mas ainda longe de ser o jogador consistente que venceu a Libertadores com o Grêmio, em 2017. O atleta já manifestou anteriormente o desejo de continuar no Corinthians para o próximo ano.

Aporte financeiro e folha salarial do Corinthians

Após importantes contratações nos últimos dois anos (Balbuena, Yuri Alberto, Roger Guedes, Giuliano, Renato Augusto, Paulinho, entre outros), a folha salarial do Corinthians ficou próxima àquela paga por Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo, os dois principais clubes brasileiras nas últimas temporadas.

De acordo com o UOL, o Corinthians paga R$ 16 milhões mensais a seus jogadores, sendo o 45º clube com a maior folha salarial do mundo. A saída de jogadores como Xavier, Bambu e Bruno Melo pode ajudar a aliviar esses gastos em 2023.

Por outro lado, o clube deve anunciar um superávit do segundo semestre nos próximos meses. No primeiro, o clube terminou com R$ 2,016 milhões positivos em sua conta. Nesse balanço, são contabilizados venda de jogadores, renda de bilheteria, produtos das lojas oficiais, entre outros aspectos.

Com auxílio da empresa de consultoria Falconi no início deste ano, o planejamento era de que o clube finalizasse o ano com um superávit de R$ 10 milhões. Com um planejamento conservador para a temporada, as metas foram de que o clube terminasse o Campeonato Brasileiro no sétimo lugar, o Paulistão em pelo menos quarto lugar e atingisse as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Vice-campeão da Copa do Brasil, Corinthians superou suas metas esportivas estabelecidas no início desta temporada. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

Na prática, os resultados foram melhores do que o esperado. Finalista da Copa do Brasil, o Corinthians arrecadou R$ 44,5 milhões com a competição. Além disso, está no G-4 do Brasileirão e foi eliminado nas quartas de final da Libertadores.

Esses números podem fazer com que a diretoria tenha uma verba a mais para renovar com importantes peças do elenco, como Fábio Santos e Maycon. Giuliano, Yuri Alberto e Paulinho, que terminam seu contrato em 2023, também podem ter vínculos estendidos.