A OTB Sports manifestou nesta segunda-feira, 15, o interesse em negociar a compra do Corinthians visando a resolução da dívida do clube, de aproximadamente R$ 2,1 bilhão, contando com a dívida pela arena em Itaquera. Em nota publicada nas redes sociais, a empresa confirmou informação publicada na coluna do jornalista Juca Kfouri no sábado, 13 na Folha de S.Paulo. O time do Parque São Jorge negou ter recebido qualquer contato para tratar de assuntos relacionados ao passivo bilionário.

No comunicado, a OTB Sports se compromete a abrir capital na Bolsa futuramente “para proporcionar ao torcedor a possibilidade de se tornar acionista do seu time”. A empresa destaca ainda que “não conversará com nenhum personagem sem vínculo estatutário com o Sport Club Corinthians Paulista. A menos que este esteja formalmente mandatado pelo atual presidente. Esclarecimento este que normalmente não se faz necessário, mas que neste contexto específico de caos e desordem, se faz obrigatório.”

Corinthians está na mira de grupo de empresários. Foto: Werther Santana/Estadão

O grupo de empresários que ordenou OTB Sports a ir atrás de uma negociação com o Corinthians é liderado por Marcelo Goldfarb, filho de Bernardo Goldfarb, fundador da rede de lojas Marisa. A empresa especializada no agenciamento de atletas também tem entre os sócios o agente Bruno Paiva. Segundo a coluna de Juca Kfouri, a empresa teria procurado o Corinthians por meio de Paiva, mas não teve resposta dos dirigentes. O agente teria sido direcionado a um empresário sem cargo oficial no clube, chamado Igor Zveibrucker.

A direção do Corinthians se incomodou com a manifestação da OTB Sports, e viu a publicação como uma tentativa de desestabilizar a atual administração do clube. Durante a campanha, o presidente Augusto Melo já declarou ser contra a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), opinião compartilhada por membros da alta cúpula corintiana.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que nunca recebeu qualquer contato oficial da OTB Sports para tratar sobre assuntos relacionados às dívidas do Corinthians. O presidente Augusto Melo reafirma o seu posicionamento contrário a questão de “pagamento das dívidas” em troca do controle do clube. Também reafirma que não autorizou qualquer terceiro a representar a instituição em qualquer tratativa envolvendo a questão”, disse o Corinthians, em nota.

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira, às 21h, para enfrentar o Criciúma, na Neo Química Arena. O time alvinegro tem 12 pontos e abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação. A partida vai marcar a estreia do técnico argentino Ramón Díaz.