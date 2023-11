Corinthians x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians venceu apenas um de seus últimos seis compromissos como mandante no Campeonato Brasileiro. Os tropeços têm custado caro ao time, que ainda luta para esgotar de vez os riscos de rebaixamento. Nesta sexta-feira, diante do Bahia, na Neo Química Arena, às 21h, os comandados de Mano Menezes podem afundar o adversário no Z-4 e aliviar a tensão para as últimas três rodadas.

Independentemente do resultado diante do Bahia, o Corinthians ainda não eliminará matematicamente as possibilidades de cair. Mas para acontecer o rebaixamento, o conjunto alvinegro teria de sair derrotado dos confrontos restantes, enquanto o time tricolor baiano precisaria ganhar os últimos três jogos do Brasileirão e contar com tropeços de outros concorrentes. Um cenário bastante improvável.

Nesse período de Data Fifa, o Corinthians teve um intervalo de 12 dias entre a vitória mínima sobre o Grêmio e o duelo com o Bahia em Itaquera nesta sexta. Para o confronto com o Bahia, Mano não terá à disposição o zagueiro Bruno Méndez, que foi expulso diante do Grêmio, o zagueiro Caetano e o meia Ruan Oliveira, ambos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Sem o uruguaio na defesa, o técnico deve retornar à formação com quatro jogadores na primeira linha.

Corinthians e Bahia medem forças nesta sexta-feira em Itaquera. Foto: Arte/Estadão.

No Bahia, os últimos resultados foram desesperadores. A equipe está na zona de rebaixamento e precisa da vitória para não ver concorrentes se distanciarem. O goleiro Marcos Felipe afirmou que a palavra de ordem no clube é vencer. “Nós sabemos que jogar fora de casa é sempre muito difícil. Como falei, precisamos buscar solução para aquilo que é o problema”, disse.

CORINTHIANS X BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA : 24/11 (sexta-feira).

: 24/11 (sexta-feira). LOCAL : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. HORÁRIO: 21h.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X BAHIA AO VIVO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Giuliano, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA: Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Gilberto, Acevedo, Thaciano, Cauly e Camilo Cándido; Biel e Luciano Juba. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E BAHIA

