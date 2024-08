Confira os memes da classificação do Corinthians para as quartas de final da Sul-Americana

O Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Foi sofrido, do jeito que o torcedor alvinegro está acostumado. Após empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no tempo normal, o time do Parque São Jorge se viu preocupado quando André Ramalho perdeu sua penalidade. Mas, Hugo Souza surgiu como salvador, fez 3 defesas e garantiu a equipe na próxima fase.

A classificação à próxima fase da competição continental traz um alívio ao torcedor corintiano. Afinal, o time vive uma de suas piores temporadas, dentro e fora de campo. Com isso, os internautas não desperdiçaram a chance de comentar a heroica atuação de Hugo e a passagem à próxima fase. Confira, a seguir, os melhores memes: