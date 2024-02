Corinthians x Portuguesa: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians enfrenta a Portuguesa, em duelo direto na briga contra o rebaixamento no Paulistão, às 16 horas deste domingo, dia 11, agora sob nova direção. O treinador português António Oliveira, anunciado na sexta-feira, estará no banco de reservas da Neo Química Arena durante o jogo da sétima rodada do Estadual, com o objetivo de colocar fim à série de cinco derrotas do time alvinegro. A última sequência como essa foi em 2007, ano do rebaixamento do time no Brasileirão.

PUBLICIDADE Oliveira foi liberado pelo Cuiabá, time no qual estava desde maio do ano passado, após o Corinthians pagar a multa de R$ 1,4 milhão prevista em contrato. Ele corria o risco de não ficar no banco. O registro do português no BID dependia da rescisão de contrato de Mano Menezes também, com quem a diretoria corintiana vinha negociando um acordo referente aos valores devidos pela quebra do vínculo. Mano foi demitido depois da derrota por 3 a 1 sobre o Novorizontino, há uma semana. Na quarta-feira, quando o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Santos, quem estava no comando era o auxiliar Thiago Kosloski, que comunicou a saída do clube na sexta também, dia da chegada de Oliveira.

Corinthians e Portuguesa se enfrentam em duelo direto na briga contra o rebaixamento no Paulistão. Foto: Arte/Estadão

Quatro minutos antes do encerramento de inscrições no BID da semana, a rescisão do antigo treinador foi publicada, seguida pela homologação do contrato de António Oliveira. Com isso, o novo técnico está apto para comandar os corintianos no jogo deste fim de semana. Enquanto a diretoria resolvia as questões burocráticas, o elenco se preparava para tentar sair da zona de rebaixamento do Paulistão e tentar subir dentro do seu grupo - é último colocado.

Os jogadores treinaram quinta-feira ainda sob o comando de Kosloski. Oliveira treinou o time na sexta e no sábado, junto com a comissão que trouxe do Cuiabá, formada por Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio. Para montar a escalação alvinegra, o português não conta com Romero, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

A Portuguesa chega ao embate em Itaquera com uma situação parecida e também perigosa. Também demitiu seu treinador nesta semana, no caso Dado Cavalcanti, e o substituiu por Pintado, que teve o nome publicado no BID e fica no banco de reservas da arena corintiana para orientar o time rubro-verde pela primeira vez. A Lusa é terceira colocada do Grupo A, com apenas três pontos. Se perder, é ultrapassado pelos corintianos.

O novo treinador tenta colocar fim a uma série de quatro derrotas. A única vitória, assim como para os corintianos, foi na rodada de estreia do Campeonato Paulista - 3 a 2 sobre a Inter de Limeira. Na quinta rodada, disputada no fim de semana passado, a Portuguesa não esteve em campo porque seu jogo com o Palmeiras foi adiado, já que o adversário estava disputando a Supercopa do Rei. Portanto tem um jogo a menos.

Publicidade

CORINTHIANS X PORTUGUESA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

DATA: 11/02 (domingo).

11/02 (domingo). HORÁRIO: 16 horas (horário de Brasília).

16 horas (horário de Brasília). LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X PORTUGUESA AO VIVO

Caze TV (YouTube)

Paulistão Play (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CORINTHIANS E PORTUGUESA

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto (Matías Rojas), Pedro Raul e Wesley. Técnico: António Oliveira.

Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto (Matías Rojas), Pedro Raul e Wesley. António Oliveira. PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Diogo Silva e Eduardo Diniz; Zé Ricardo, Ricardinho e Giovanni Augusto; Felipe Marques, Henrique Dourado e Chrigor. Técnico: Pintado.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E PORTUGUESA