Corintianos culpam gramado encharcado da Neo Química Arena por empate com o Racing

O Corinthians não foi capaz de vencer o Racing em sua casa, a Neo Química Arena, por causa do gramado encharcado do estádio em Itaquera, avaliaram os jogadores. Yuri Alberto, Alex Santana e Hugo Souza culparam o temporal que castigou o campo pelo desempenho ruim no segundo tempo, etapa em que o time levou o empate do Racing - a partida de ida das semifinais da Sul-Americana terminou em 2 a 2 em Itaquera.

Segundo o goleiro Hugo Souza, o gramado molhado, com poças em alguns pontos, prejudicou o Corinthians, a equipe mais técnica, na avaliação do corintiano. “O campo (ruim) igualou o jogo”, opinou. “Enquanto estava em condições normais fomos bem, conseguimos jogar, finalizar. Com o campo ruim, o jogo ficou muito truncado”, acrescentou o goleiro.

PUBLICIDADE Segundo Hugo, quando a chuva arrefeceu na Neo Química Arena, no fim do segundo tempo, o Corinthians voltou a dominar os argentinos. “Colocamos o time deles para trás e tivermos oportunidades”, destacou, referindo-se às chances perdidas por Romero, Alex Santana e Memphis Depay nos minutos finais. Mesmo pensamento teve Yuri Alberto, o protagonista do duelo. Foram do atacante, o artilheiro do time na temporada, os dois gols corintianos. ““Nós tínhamos condições de vencer o jogo, infelizmente com as condições do gramado a partir do meio pro final do primeiro tempo e do segundo tempo acabou nos complicando muito”, afirmou.

Gramado encharcado da Neo Química Arena, com poças, atrapalhou o Corinthians Foto: André Penner/AP

O empate em casa impediu o Corinthians de jogar em vantagem na Argentina. Na volta, marcada para a próxima quinta-feira, dia 31, em El Cilindro, estádio do Racing em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, quem ganhar avança à grande final, agendada para o dia 23 de novembro, um sábado. Novo empate força penalidades. “Com certeza vamos conseguir a classificação”, disse o confiante Hugo Souza.

Caso vença o Racing daqui a uma semana, o Corinthians quebrará um tabu, já que nunca ganhou do rival argentino; São cinco empates e duas derrotas em sete partidas.

A Sul-Americana é valiosa ao Corinthians, já que ser campeão do torneio garante o time alvinegro na Libertadores, na Copa do Brasil e dá uma taça que a equipe ainda não tem em sua galeria. Mas a equipe paulista tem de dividir atenções com o Brasileirão, no qual briga para não se rebaixado desde as primeiras rodadas.

Na segunda-feira, às 19h, o Corinthians enfrenta o Cuiabá no que se encaixa o famoso chavão “jogo de seis pontos”, uma vez que o campeonato dos dois é o mesmo: escapar da queda à Série B. O time alvinegro tem 32 pontos e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.