Coritiba x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem riscos de ser rebaixado e já classificado à Sul-Americana de 2024, o Corinthians viaja ao Paraná nesta quarta-feira para encerrar sua temporada de 2023. Com um ano sem grandes glórias – eliminado na fase de grupos da Libertadores, quartas de final do Paulistão e nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana –, o time fecha o ano diante do Coritiba, a partir das 21h30 (horário de Brasília), já planejando a próxima temporada.

Mano Menezes assumiu o comando da equipe na reta final do Brasileirão e conseguiu o principal objetivo: manter a equipe na primeira divisão. Com 47 pontos, está a seis do Bahia, 17º colocado e o primeiro no Z-4. Sendo assim, não há mais riscos matemáticos de uma queda para a Série B. A partida contra o Coritiba – 19º e já rebaixado para a Série B – no Estádio Couto Pereira serve apenas para Mano tentar traçar ideias para o próximo ano.

Contratado após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o treinador ainda não teve sua permanência para o próximo ano garantida por Augusto Melo, presidente eleito para o triênio 2024-2026. Por ser um ‘jogo morto’, em que os times já não tem mais pelo que disputar neste Brasileirão, o elenco corintiano não estará completo.

Equipes duelam nesta quarta-feira em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Lucas Veríssimo, expulso contra o Internacional, e Gabriel Moscardo, que pode se despedir do clube em direção ao futebol europeu e recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada, serão desfalques. Fábio Santos, outro que se despediu da torcida, não viajou com o grupo para Curitiba.

Renato Augusto e Maycon, que terão seus contratos encerrados ao fim deste ano e ainda não acertaram sua renovação, também não viajaram. Além destes, Gil e Paulinho, que se recupera de lesão no joelho, também estão no fim de seus vínculos. A partida contra o Coritiba marca o término de um ciclo para alguns dos principais jogadores do elenco.

Um destes é Cássio. O goleiro tem demonstrado insatisfação em sua relação com a torcida. “Não sei, tenho contrato. Geralmente falamos de sair quando há propostas, não sei se tenho. Mas tenho contrato com o Corinthians. Futebol não dá para cravar nada, vem demonstrando que nada é certo”, disse Cássio, na zona mista após a derrota para o Internacional por 2 a 1.

Em meio a isso, a escalação de Mano foi mexida em relação ao último duelo. Fausto Vera e Matías Rojas voltam a ficar à disposição após lesões e podem começar entre os 11. O mesmo vale para Yuri Alberto, que cumpriu suspensão contra seu ex-time e encerrará a temporada no Couto Pereira. Na última temporada, no mesmo estádio, o atacante marcou um dos gols no empate por 2 a 2. “Às vezes, você não consegue conviver com essa pressão, jogadores sentem um pouco mais. Mas ano que vem vai ser diferente, nós vamos voltar a vencer como sempre vencemos”, afirmou Mano. Dentre os times paulistas, o Corinthians terminará apenas à frente do Santos na tabela do Brasileirão.

Já o Coritiba, que contratou Guto Ferreira para as últimas rodadas, tem apenas um objetivo: evitar com que o elenco de 2023 conquiste a pior campanha do clube na história dos pontos corridos. Com 30 pontos, soma um a menos do que 2020, quando também foi rebaixado à Série B.

CORITIBA X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Curitiba, Paraná.

: Curitiba, Paraná. ESTÁDIO : Couto Pereira.

: Couto Pereira. DATA : 06/12/2023.

: 06/12/2023. HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR CORITIBA X CORINTHIANS AO VIVO:

Premiere.

ESCALAÇÕES DE CORITIBA E CORINTHIANS:

