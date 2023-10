Coritiba x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, o Palmeiras reduziu suas expectativas no torneio e agora se concentra em retomar o caminho das vitórias para seguir firme na briga por um lugar no G-4, que garante uma posição na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Neste domingo, o time paulista pega o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h30, e não cogita um resultado diferente de vitória.

“Pior fase desde que chegamos”, analisou Vitor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira, que novamente fica fora do banco de reservas cumprindo suspensão imposta pelo STJD. Para solucionar os problemas e voltar a comemorar vitórias o discurso interno no Palmeiras usa uma palavra em uníssono: “trabalho”. A equipe acredita que tenha potencial para reverter a crise e voltar a pontuar.

O ataque tem sido um grande problema há tempos. Endrick, suspenso, é desfalque certo. Rony, em má fase, tende a ser titular novamente. Richard Ríos e Fabinho podem ganhar a posição de Gabriel Menino, que sofreu uma fratura e só volta em 2024.

CORITIBA x PALMEIRAS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 22/10 (domingo).

: 22/10 (domingo). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

ONDE ASSISTIR CORITIBA X PALMEIRAS AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CORITIBA E PALMEIRAS

CORITIBA : Gabriel Vasconcelos: Natanael, Jean Pedroso, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico : Thiago Kosloski.

: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Jean Pedroso, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. : Thiago Kosloski. PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga; Luís Guilherme (Artur), Kevin e Rony. Técnico: João Martins (auxiliar).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORITIBA E PALMEIRAS