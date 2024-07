Criciúma x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Ainda sem conseguir embalar no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai em busca da reabilitação para não perder o G-4 de vista nesta quarta-feira, 3, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pela 13ª rodada.

A derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, fez o Cruzeiro deixar o grupo de classificação à Copa Libertadores, caindo para o 7º lugar, com 20 pontos. Os mineiros têm uma partida a menos.

Criciúma e Cruzeiro medem forças no Estádio Heriberto Hülse Foto: Arte / Estadão

PUBLICIDADE Em relação ao jogo contra o Flamengo, Fernando Seabra vai fazer duas alterações. O zagueiro Zé Ivaldo retorna de suspensão e Wesley Gasolina deve entrar na lateral direita no lugar de William, desfalque após receber o terceiro cartão amarelo. Sem ganhar há duas rodadas e com dois jogos a menos que os demais, o Criciúma tem 13 pontos e, na 13ª colocação, quer se distanciar da zona de rebaixamento. A diferença hoje é de apenas dois pontos.

Claudio Tencati tem as voltas de jogadores importantes, que ficaram de fora do empate com o Internacional. O volante Ronald e o meia Marquinhos Gabriel cumpriram suspensão, enquanto o atacante Yannick Bolasie está recuperado de dores na coxa.

CRICIÚMA X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 03/07/2024

03/07/2024 Horário: 20 horas

20 horas Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

ONDE ASSISTIR A CRICIÚMA X CRUZEIRO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Ronald, Marcelo Hermes e Marquinhos Gabriel; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO - Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Verón. Técnico: Fernando Seabra.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRICIÚMA X CRUZEIRO