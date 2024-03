Cristiano Ronaldo aproveita folga em família e divulga projeto da Arábia Saudita; veja fotos e vídeo

Portugal vai a campo sem Cristiano Ronaldo no primeiro jogo desta Data Fifa, contra a Suécia, nesta quinta-feira, dia 21, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, às 16h45 (horário de Brasília). O camisa 7 foi convocado, mas teve liberação concedida pelo técnico Roberto Martínez para o primeiro compromisso da seleção portuguesa. Enquanto isso, o jogador aproveita a folga com a família e compartilha imagens em praia paradisíaca da Arábia Saudita.

PUBLICIDADE Quando foi contratado pelo Al-Nassr, no começo de 2023, Cristiano Ronaldo virou uma espécie de “garoto propaganda” do país do Oriente Médio. Ele foi um dos primeiros astros do futebol europeu a transferir-se para uma equipe da liga saudita. O Al-Nassr é um dos clubes financiados pelo governo local por meio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês). Os outros são Al-Hilal, que, mesmo sem Neymar, bateu o recorde de vitórias seguidas, Al-Ittihad e Al-Ahli. O local divulgado por Cristiano Ronaldo é o Projeto Mar Vermelho, um plano turístico da Arábia Saudita. O projeto foi anunciado pelo príncipe herdeiro saudita Mohammad bin Salman em 2017 e integra um programa chamado Saudi Vision 2030, uma estratégia para diversificar a economia saudita, reduzindo a dependência em petróleo. A ideia é investir em setores de serviços públicos, como saúde, educação, infraestrutura, recreação e turismo.

Nas fotos, o português sorri junto da mulher, Georgina Rodriguez, e os cinco filhos. “Recarregando as energias na Arábia Saudita com a família!”, escreveu Cristiano Ronaldo. O jogador não ficou parado e também aproveitou para correr na beira do mar.

Cristiano Ronaldo aproveita folga no 'Projeto Mar Vermelho', atração turística da Arábia Saudita. Foto: Cristiano Ronaldo via Instagam

A folga vem depois do jogador bater um recorde de vitórias no futebol. Ao participar do triunfo do Al-Nassr sobre o Al-Ain, em confronto válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões asiática, o atacante alcançou 800 vitórias em sua carreira. De acordo com a Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS), o jogador de 39 anos ostenta 675 triunfos em jogos por clubes e 125 pela seleção portuguesa.

Cristiano Ronaldo e mulher Georgina viajaram com os cinco filhos para o litoral saudita. Foto: Cristiano Ronaldo via Instagam

O filho mais velho do craque, Cristiano Ronaldo Jr, segue os passos do pai e é jogador do time sub-13 do Al-Nassr. Recentemente, aos 13 anos, ele faturou o primeiro título com a camisa do clube, mas agora também curte a folga. Já Cristiano Ronaldo deve se juntar à delegação portuguesa para a preparação visando o segundo amistoso da Data Fifa, contra a Eslovênia, dia 26.