Cruzeiro x Flamengo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 21h, em Minas Gerais, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times voltam a atenção para o Brasileirão depois de jogarem por outras competições. O Cruzeiro se classificou para a final da Sul-Americana, após vencer o Lanús por 1 a 0 e o Flamengo abriu vantagem no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil ao ganhar do Atlético-MG por 3 a 1.

No Campeonato Brasileiro o Cruzeiro está em oitavo lugar com 44 pontos, sete a menos do que o São Paulo, primeiro time no G-6, com 51 pontos. Apesar de ter conquistado a classificação na final da Sul-Americana, no campeonato nacional o time está a seis rodadas sem vencer e busca a reabilitação na competição contra o Flamengo em casa.

O Flamengo, por sua vez é o quarto colocado com 55 pontos e busca a vitória para se manter na zona direta de classificação para a Libertadores. Em caso de derrota o time pode ser ultrapassado pelo Internacional, que tem 53 pontos e está na quinta posição.

CRUZEIRO X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 06/11/2024

06/11/2024 Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR A CRUZEIRO X FLAMENGO AO VIVO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabriel Verón e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Ross; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Alcaraz, Plata, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

