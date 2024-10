Cruzeiro e Lanús se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em busca de uma vaga na final da Copa Sul-Americana. O jogo, disputado em Minas Gerais, é o primeiro do confronto. Na próxima semana as equipes se encontram novamente, na Argentina, para definir quem vai ser o primeiro time finalista da competição.

Fernando Diniz vai em busca de sua primeira vitória com o Cruzeiro. Os números do treinador à frente da equipe ainda não são bons, três empates e uma derrota em quatro jogos. A favor do time mineiro conta o fato de que a equipe ainda não perdeu jogando ao lado de sua torcida na Sul-Americana. Até o momento foram cinco jogos, três vitórias e dois empates.

Cruzeiro x Lanús na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Se a fase de Diniz não é boa, a do Lanús é pior. O clube argentino não vence há nove rodadas no campeonato nacional. Na Sul-Americana o time vem de dois empates nas quartas de final. Além disso, o treinador Ricardo Zielinski não vai poder contar o lateral-direito Leonardo Jara, que deixou o último jogo da equipe com dores na coxa. O Cruzeiro chegou à semifinal após vencer o Libertad fora de casa por 2 a 0 e empatar em 1 a 1 no Mineirão. Já o Lanús teve dois empates com o Independiente Medellín, 0 a 0 em casa e 1 a 1 fora de casa e se classificou depois de eliminar a equipe colombiana nos pênaltis, vencendo por 6 a 5.

CRUZEIRO X LANÚS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA SUL-AMERICANA

Data: 23/10/2024 (quarta-feira)

23/10/2024 (quarta-feira) Horário: 91h (de Brasília)

91h (de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR A CRUZEIRO X LANÚS AO VIVO PELA LIBERTADORES

Paramount+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Cássio (Anderson); William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Walace e Peralta; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Lautaro Diaz; Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LANÚS

LANÚS: Nahuel Losada; Juan Cáceres, Izquierdoz, Gonzalo Perez e Julio Soler; Felipe Peña Biafore e Luciano Boggio; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRUZEIRO E LANÚS